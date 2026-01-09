Restyling di Corso Matteotti, al via i lavori del terzo lotto – FOTO

Nuove chiusure e restringimenti di carreggiata anche sul lungomare Falcomatà. Così come annunciato, ripartono i lavori di riqualificazione

Il nuovo anno segna l’inizio dei lavori per il restyling di Corso Matteotti. Le parole dell’assessore Paolo Brunetti, ai microfoni di CityNow, trovano dunque conferma. Qualche mese fa, infatti, il delegato ai lavori pubblici aveva annunciato la fine dei lavori del secondo lotto, da poco restituito nella sua nuova veste alla città di Reggio Calabria e l’avvio del cantiere del terzo lotto, “subito dopo Natale per evitare problemi al traffico”.

E così, a pochi giorni dall’Epifania, ecco tornare le ormai tradizionali transenne e reti arancioni sul lungomare Falcomatà. Un intervento atteso, che si inserisce in un progetto ambizioso di rinnovamento urbano, ma che, come ogni grande opera, porta con sé inevitabili disagi.

I lavori, purtroppo, non riguardano ancora l’intera area. Per completare l’intervento, infatti, saranno necessari fondi aggiuntivi, ancora da reperire, compito probabilmente della prossima amministrazione, che permetteranno di estendere la riqualificazione fino a Piazza Indipendenza.

Intanto, la città si prepara a convivere con le nuove modifiche alla viabilità che, seppur temporanee, stanno creeranno sicuramente qualche difficoltà ai cittadini.

Restrizioni e disagi: come cambia la viabilità

Il cantiere è stato delimitato e i lavori si concentrano sul tratto che va da via Pietro Foti fino a via Osanna (dalla Prefettura fin quasi al Miramare). In queste settimane, i cittadini di Reggio Calabria dovranno fare i conti con restringimenti di carreggiata, che interessano sia il lungomare Falcomatà che corso Matteotti, con inevitabili ripercussioni sul traffico quotidiano.

Un “male necessario” per cambiare il volto di una delle zone più iconiche di Reggio, così come avvenuto per la parte già completata che si estende fino alla Villa comunale.

Un intervento armonioso con la città

Nonostante le difficoltà legate al cantiere, l’opera finora completata è stata molto apprezzata. L’intervento, infatti, si inserisce perfettamente nel contesto storico e culturale della città. La scelta della pietra reggina, in particolare, è riuscita a coniugare l’esigenza di modernità con il rispetto della tradizione architettonica locale.

Verso il completamento

L’intervento del terzo lotto è solo il passo successivo in un lungo processo di riqualificazione del corso Matteotti. Tuttavia, la conclusione dell’opera completa dipenderà dalla disponibilità di nuove risorse economiche. La sfida ora è quella di trovare i fondi necessari per completare l’intera area, garantendo così a Reggio Calabria una zona centrale più vivibile, funzionale e in sintonia con il resto della città.

L’auspicio è che l’opera possa concludersi nei tempi previsti, portando beneficio a cittadini e turisti.