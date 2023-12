Reverse Calisthenics, nuovo anno con lezione gratuita per i tutti reggini

Il 4 gennaio, dalle 16.00 alle 17.00, il coach Domenico Nunnari terrà una Classe gratuita, a cui sarà possibile iscriversi contattando lo studio tramite i canali Instagram e Facebook. Trascorsi giusto alcuni mesi dall’ultima chiacchierata con l’ideatore del metodo di allenamento Reverse Calisthenics, ci ritroviamo insieme al coach, per confrontarci sui temi fitness e corpo libero a Reggio Calabria.

“La scelta di un’attività di rinforzo muscolare realmente adatta a noi, in grado di portare miglioramenti concreti, in questo marasma di novità proposte dal mercato, rischia di generare un po’ di confusione. L’offerta commerciale in ambito fitness è così ricca e variegata, da rendere difficile ogni valutazione sia per chi pratica sport da sempre, sia per chi ha iniziato ad avvicinarsi all’attività fisica solo di recente, o vorrebbe iniziare a farlo proprio adesso”.

“Il consiglio che posso dare a chiunque senta l’intima necessità di intraprendere un percorso di cambiamento personale, fisico o mentale che sia, è quello di provare sul campo la disciplina verso la quale l’istinto ci conduce. Senza timore. Perché l’attività giusta per noi esiste, ma siamo noi a doverla scoprire. Lei sta lì, buona buona, ed attende soltanto che facciamo il primo passo. Il rischio, di contro, è quello di perdere un’opportunità, che potrebbe in potenza significare una totale evoluzione del nostro stile di vita e delle nostre prospettive. Tanto può fare lo sport”.

“Per quanto riguarda Reverse, ad esempio, una delle sorprese più piacevoli della stagione iniziata a settembre è stata la forte curiosità di scoprire il nostro metodo da parte di atleti e tecnici dello sport, già impegnati attivamente nella pratica di discipline singole e di squadra: tantissimi sondaggi e richieste di informazioni da parte di ciclisti, runner, giocatori di calcio, volley, basket, fisioterapisti, preparatori atletici che ci scrivono da ogni regione italiana”.

“Abbiamo casi di persone partite dal nord e dal centro Italia, o dal sud della Sicilia, per raggiungere il nostro studio e garantirsi una consulenza della durata di 90 minuti: ognuna coi propri motivi, ognuna con le proprie domande, ognuna con le proprie speranze. Questo significa essere proattivi: andare alla ricerca di soluzioni, senza procrastinare, senza paura. Perché solo noi possiamo sapere ciò che stiamo vivendo. Nessun altro”.

“È per certo un dato che rende orgogliosi, perché significa che stiamo facendo bene, e che l’idea sulla quale si fonda Reverse, ovvero la reale possibilità di unire performance e benessere, riducendo al minimo le possibilità d’infortunio ed annullando, al contempo, i classici dolori articolari e muscolari di chi fa sport, da amatore o per professione, è ben recepita”.

“Chiaramente, quella della risoluzione del dolore è una tematica molto sensibile e altrettanto rilevante – continua Nunnari – oltre che per gli sportivi conclamati, anche e soprattutto agli occhi di chi soffre di fastidi cronici, in alcuni casi da anni, ed ha perso quasi del tutto le speranze di trovare un’attività capace di restituire, da una parte, quel benessere psicofisico perso ormai da tempo, e di ricostruire, dall’altra, un rapporto così personale e profondamente influenzato dalla propria storia, quale quello tra psiche e corpo. Vorremmo tutti godere di un’eccellente forma fisica, contenuta in un corpo sano, forte e capace di muoversi in completa serenità”.