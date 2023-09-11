Reverse Calisthenics: al via una nuova stagione di allenamento a corpo libero a Reggio

Terminata la sosta estiva, ripartono il 18 settembre le lezioni di Reverse, il metodo ideato dal coach Domenico Nunnari, e praticato in città da tanti reggini amanti del fitness, che hanno trovato in questa forma di allenamento a corpo libero, oltre che una passione da condividere, uno strumento visibilmente efficace per scolpire corpi armoniosi, tonici, sani, le cui qualità non passano di certo inosservate. Ve ne avevamo già parlato approfonditamente sulle nostre pagine.

“Quella che sta per iniziare sarà una stagione ricca di novità, a partire dal numero di lezioni, che incrementeremo con l’apertura di tre nuove classi di allenamento, per coprire ogni fascia oraria pomeridiana dal lunedì al venerdì, e passando per le opere di miglioramento al nostro studio, che sarà arricchito esteticamente e reso ancora più completo con nuova attrezzatura, come funi d’arrampicata in cotone, utilizzate nell’arte circense e riadattate ai nostri obiettivi, e prese in materiale composito per eseguire le trazioni con il solo ausilio delle dita. Se qualcuno se lo stesse chiedendo, la risposta è si; in Reverse alleniamo le dita delle mani e anche dei piedi, concentrandoci sui deficit del corpo con grande attenzione, perché il nostro obiettivo è quello di crescere nella completezza delle nostre capacità”.

Così Domenico Nunnari, descrivendo col solito entusiasmo i dettagli della sua proposta sportiva per la stagione che sta per iniziare.

“Ci alleniamo in classi a numero chiuso composte da allievi tra i 18 e i 50 anni – ha aggiunto il coach – offrendo un servizio di massima qualità, in una struttura totalmente dedicata, pulita, e a misura dell’attività che pratichiamo con disciplina e frequenza costante. Reverse è una vera e propria Scuola, che propone un percorso di apprendimento complesso, e al contempo progettato per essere alla portata di tutti. Per certo di chi desidera da tempo di poter migliorare la propria performance, il proprio benessere, la qualità della propria vita, e adesso ha finalmente deciso di passare ai fatti”.

“Il nostro studio si trova a Santa Caterina. Se vuoi allenarti con noi sei ancora in tempo: rimangono giusto pochi posti, in diversi giorni e orari. Contattaci subito sui nostri profili social @COACH.NUNNARI (link https://instagram.com/coach.nunnari) e @REVERSE.CALISTHENICS (link https://instagram.com/reverse.calisthenics), indicando nome, cognome, età e numero di telefono. Sceglieremo un turno perfetto per te!”.