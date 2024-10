Reggio, termina la prima edizione del Rhegion International Film Festival

Si è conclusa domenica 27 ottobre la prima edizione del Rhegion International Film Festival, una rassegna cinematografica dedicata all’Antico che ha goduto della suggestiva cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Bilancio positivo in termini di presenza di pubblico e qualità culturale dell’evento che ha visto la partecipazione di registi, produttori e delegazioni artistiche nazionali e internazionali.

La serata di domenica si è aperta con la sessione dedicata al cinema calabrese e condotta dal Circolo del Cinema Cesare Zavattini che ha proposto al pubblico il film fuori concorso “Figli del Minotauro. Storie di Uomini e Animali”, con una conversazione tra il regista Eugenio Attanasio e Tonino De Pace.

La proclamazione nel corso della cerimonia di premiazione domenica 27 ottobre 2024 nella Piazza Paolo Orsi del MArRC è stata condotta dai direttori artistici della rassegna, l’archeologa Alessandra Cilio e il regista Lorenzo Daniele. A fare gli onori di casa il direttore del museo Fabrizio Sudano.

Il pubblico, con un punteggio di 9,0, ha decretato vincitore il film “Semidei” del reggino Fabio Mollo, diretto a quattro mani con Alessandra Cataleta, prodotto da Palomar.

Al terzo posto con il punteggio di 8,6 il film “Askòs. Il canto della sirena” di Antonio Martino (Italia, 2023, 63’). Al secondo posto con un punteggio di 8,7 “One big family” di Vassilis Loules (Grecia, 2022, 69’).

Il premio, una scultura realizzata dall’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria che raffigura il leprotto della monetazione greca di Rhegion, lo stesso che è stato scelto per il logo del RIFF, è stato consegnato dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, alla co-regista Alessandra Cataleta, che ha commentato:

La prima edizione del Rhegion International Film Festival sì è chiusa con l’intervento del sindaco Falcomatà, che afferma sul palco del RIFF:

“Complimenti a voi per aver organizzato questa prima edizione del festival che è stato un successo di pubblico e di critica, che è andato ad arricchire un ottobre già ricco di iniziative nella nostra città. Questo testimonia quanto l’offerta culturale e turistica possa e debba essere sempre più destagionalizzata nel corso dell’anno nella nostra città. Voglio ringraziare il direttore del museo Fabrizio Sudano per la sua attività, per quello che sta facendo non solo per il museo ma anche per la nostra città. Come Comune e come Città metropolitana siamo disponibili e contenti di poter dare una mano per la prossima edizione affinché possa essere una conferma di quanto questo tipo di iniziative possano aiutare la città a crescere e a promuovere se stessa”.