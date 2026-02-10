Comunali, Riabitare Reggio conferma il supporto a Saverio Pazzano

La rete di cittadini Riabitare Reggio annuncia di sostenere di nuovo e con convinzione ancora maggiore la candidatura di Saverio Pazzano, riconoscendo in questo percorso una coerenza politica, civica e umana costruita nel tempo e mai interrotta.

Riabitare Reggio nasce nell’ispirazione del più ampio percorso di Riabitare l’Italia, un movimento di pensiero e di pratiche che mette al centro i territori, le comunità, la cura dei luoghi e la responsabilità di chi sceglie di restare, tornare o prendersi carico dei propri contesti di vita. Un orizzonte che rifiuta l’idea dell’abbandono come destino e prova a costruire, anche nelle città del Sud, percorsi di rigenerazione sociale, culturale e democratica.

In questa prospettiva, Riabitare Reggio, nella presenza delle liste con La Strada fin dall’inizio, ha tenuto insieme riflessione culturale, partecipazione dal basso e proposta politica, attraversando quartieri, spazi pubblici e momenti di confronto collettivo, con l’obiettivo di restituire senso, voce e futuro alla città.

È dentro questo orizzonte che, già nelle precedenti elezioni, Riabitare Reggio ha scelto di sostenere Saverio Pazzano, riconoscendone la capacità di interpretare un’idea di città fondata sulla giustizia sociale e ambientale, sulla trasparenza e sulla partecipazione reale, dentro e fuori le istituzioni.

Oggi quella scelta viene rinnovata con ancora maggiore convinzione, come continuità di un percorso condiviso, costruito nel tempo e non attivato solo in occasione delle scadenze elettorali.

In questa prospettiva, Riabitare Reggio collaborerà attivamente anche alla costruzione delle liste circoscrizionali, rafforzando la presenza nei territori e contribuendo a riportare al centro i quartieri, le comunità locali e la democrazia di prossimità.

A partire dalle prossime settimane, la rete presenterà con La Strada le candidate e i candidati alla presidenza e alle liste delle circoscrizioni e del Comune, espressione di un percorso collettivo, aperto e partecipato.

Riabitare Reggio sceglie ancora una volta di riabitare la politica, mettendo al centro i luoghi, le persone e le relazioni, e di farlo al fianco di Saverio Pazzano e di tutte e tutti coloro che credono in una Reggio più giusta, viva e condivisa.