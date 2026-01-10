Occultava armi clandestine ed una ‘penna-pistola’: arrestato un insospettabile – VIDEO

Non si tratta di un ordinario rinvenimento di armi da fuoco. Il bilancio delle attività svolte dai Carabinieri della Stazione di Riace, coadiuvati dalla vicina Stazione di Stignano e dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, ha assunto un’importanza particolare per la pericolosità delle armi trovate nella disponibilità di un uomo di Camini.

Armi clandestine scoperte durante la perquisizione

Le armi rinvenute, infatti, sono clandestine, ossia circolano occultamente, sfuggendo alla catalogazione e al censimento cui tutte le armi da fuoco sono normalmente sottoposte. Tra le armi scoperte, una è stata ricavata da una comune scacciacani, modificata e resa idonea all’impiego di normali munizioni. Un’altra, invece, è una penna stilografica che, a prima vista, appare come un normale strumento quotidiano, ma che, come scoperto dai militari, al proprio interno è munita di meccanismi identici a quelli di una pistola.

La pericolosità della “Penna-Pistola”

La penna-pistola, per le sue fattezze e dimensioni contenute, può essere trasportata con grande facilità, eludendo i controlli e sfuggendo a occhi meno esperti. Questo la rende particolarmente insidiosa e difficile da rilevare, ma non sono sfuggiti ai Carabinieri, che hanno agito con grande professionalità durante la perquisizione. Oltre alle armi, sono state rinvenute anche 480 munizioni di diverso calibro, idonee a essere impiegate con le armi sequestrate.

Arresto dell’uomo di Camini

Per l’uomo, un insospettabile, è scattato immediatamente l’arresto. Accompagnato presso la Casa Circondariale di Locri, dovrà ora attendere le valutazioni dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso e il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Si ricorda che, secondo la legge, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a una sentenza definitiva di condanna.