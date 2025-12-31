Gemellaggio Riace-Gaza, Lucano scrive a Mattarella: ‘Non è una minaccia, ma un ponte’

“Un gemellaggio non è una minaccia alla sicurezza, ma un ponte che unisce ciò che la guerra divide, una sfida al silenzio e alla complicità, un atto di amore contro l’odio, la barbarie, il genocidio, una sfida a chi ritiene di poter esercitare il diritto della forza contro il diritto dell’amore. Non ci arrendiamo alla barbarie in nome della solidarietà tra i popoli”.

Questo è quanto scritto dal sindaco di Riace ed europarlamentare di Avs, Mimmo Lucano, in una lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo che il governo italiano, nei giorni scorsi, ha espresso parere negativo riguardo al gemellaggio del comune calabrese con la città di Gaza.

Il gemellaggio e la reazione del governo

Il gemellaggio tra Riace e Gaza è stato formalmente dichiarato lesivo del prestigio dell’Italia dal governo presieduto da Giorgia Meloni. Il sindaco Lucano ha dichiarato di aver provato un grande dolore di fronte a questa decisione e ha sottolineato che l’atto di gemellaggio rappresenta una sfida alla guerra e alla barbarie, con un forte messaggio di solidarietà tra i popoli. Nella sua lettera a Mattarella, Lucano ha affermato di sentirsi obbligato a contestare formalmente la posizione del governo, sottolineando che il sindaco di Gaza, Yahya al Sarraj, non appartiene a Hamas e ha più volte dichiarato pubblicamente di non avere alcun legame con l’organizzazione.

La partecipazione al videoincontro

All’incontro, che si è svolto in videoconferenza, ha partecipato anche il sindaco di Gaza, Yahya al Sarraj, che ha illustrato le difficili condizioni in cui vivono i palestinesi a Gaza. Al Sarraj ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Lucano per la sua insistenza nel confermare il gemellaggio, affermando che questa iniziativa dà grande speranza alla popolazione di Gaza.

Fonte: Ansa Calabria