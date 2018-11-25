Dopo cinque anni di chiusura torna in uso la palestra della scuola 'Alvaro': sarà intitolata a Marisa Nasso, pediatra e prima presidente della Virtus Soccorso

Dopo cinque anni dalla chiusura, Giovedì 22 Novembre alle ore 16 è stata riaperta la Palestra della Scuola Elementare Corrado Alvaro. La struttura, situata nella zona sud della città, è stata ristrutturata e rimessa a norma dalla associazione sportiva Nuovo Basket Soccorso e dall’Azione Cattolica Italiana “V. Bachelet” della Parrocchia S. Maria del Divino Soccorso, grazie al supporto logistico ed organizzativo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria e alla disponibilità della Dirigente Scolastica prof.ssa Monterosso.

Una palestra intitolata a Marisa Nasso

L’impianto sarà intitolato alla compianta dott.ssa Marisa Nasso, cresciuta nel quartiere Stadio di Reggio Calabria, che ha frequentato la Scuola Elementare “Alvaro” di Reggio Calabria. Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Pediatria, ha lavorato numerosi anni come pediatra presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Diventata poi Dirigente del Dipartimento di Igiene e Medicina Scolastica dell’ASL Reggio Calabria nell’anno 2003, ha ideato e lanciato vari progetti e iniziative nel territorio reggino mirati a migliorare l’educazione sanitaria in ambito scolastico. Ad esempio si ricorda il primo progetto di sensibilizzazione contro il bullismo, attuato proprio nella scuola elementare Alvaro-Gebbione nell’anno scolastico 2007/08. Marisa Nasso, insieme a Santina Puglisi ed altre ragazze dell’Azione Cattolica parrocchiale, fondarono nel 1962 la Virtus Soccorso.

L’idea era quella non solo di promuovere la pallavolo nel quartiere e nella città, ma anche di seminare un germe di sport e di sani valori nel territorio, di essere un centro d’incontro, con una ragione sociale ben precisa: dare ai giovani la possibilità di ritrovare un ambiente sano, lontano dai rischi che l’ambiente reggino, purtroppo, continuava ad offrire. Nel 1965 Marisa, già ottima atleta e punto di forza della squadra assieme alla sorella Isabella, divenne la prima Presidente della Virtus Soccorso che riuscì incredibilmente ad arrivare a partecipare al campionato femminile di Serie B, oltre a continuare ad essere un punto di riferimento e di accoglienza nel territorio.

La Virtus Soccorso e la palestra Alvaro

La Virtus Soccorso, allenata da coach Gigi Cilea, esordì in un Campionato Nazionale proprio nella palestra della scuola elementare “Corrado Alvaro” che divenne il campo di gioco della squadra. La riapertura di oggi costituisce un risultato straordinario, ottenuto grazie all’impegno dell’Azione Cattolica parrocchiale con il supporto del Parroco Mons. Giorgio Costantino; la palestra è stata ristrutturata e rimessa a norma con la supervisione dei tecnici comunali grazie alla importante autotassazione dei soci del Nuovo Basket Soccorso e della Famiglia Chiappalone-Nasso. Grazie all’impegno volontario di tanti un sogno si è finalmente avverato.

fonte: nuovobasketsoccorso.it