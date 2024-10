Ristoranti aperti anche di sera: la proposta del sindaco di Reggio Calabria

Con la scadenza dell’attuale DPCM quasi alle porte, si inizia a ipotizzare quali possano essere le nuove norme anti-Covid che saranno introdotte dal neo Governo Draghi. Gli indizi ci sono, ma rimangono tali fino al momento dell’ufficialità. Intanto, c’è chi, come il sindaco di Reggio Calabria, pensa a delle soluzioni per ridare un po’ di normalità ai propri cittadini, nel massimo rispetto delle regole.

“Tenere i ristoranti chiusi alla sera e provocare il rischio di assembramenti fuori dai locali è un controsenso che va superato al più presto. Se davvero vogliamo mettere i gestori ed i cittadini nelle condizioni di rispettare le norme e garantire la loro sicurezza, credo sia arrivato il momento di programmare l’apertura serale dei ristoranti.

Con i tavoli distanziati e le giuste norme di sicurezza, è certamente più facile garantire il rispetto delle misure di contrasto al Covid, piuttosto che lasciare i clienti fuori in attesa delle consumazioni da asporto, con il rischio di creare pericolosi assembramenti. Insieme agli altri sindaci, attraverso Anci, abbiamo chiesto al Governo di valutare questa soluzione, che mi pare di buon senso e che certamente consente una maggiore sicurezza sia per gli esercenti dei locali che per gli stessi cittadini che li frequentano”.