Cinquefrondi, recuperata dopo anni la strada di Contrada Corvo

"Non ci siamo mai arresi e abbiamo lavorato per superare lungaggini burocratiche e difficoltà tecniche" le parole di sindaco e vicesindaco

Il Sindaco e il Vicesindaco annunciano con soddisfazione i lavori per la riapertura della strada di Contrada Corvo, chiusa da tantissimi anni a causa di gravi danni provocati dalle fortissime piogge che ne avevano causato il crollo e senza mai alcun intervento.

Grazie a un importante finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale, è stato possibile iniziare un importante lavoro di recupero e di messa in sicurezza, restituendo ai cittadini un’infrastruttura fondamentale per la viabilità locale e per il collegamento di un’intera zona del territorio.

“Questo intervento rappresenta un risultato concreto e atteso da anni – dichiarano il Sindaco e il Vicesindaco –. Non ci siamo mai arresi e, con impegno e determinazione, abbiamo lavorato per superare lungaggini burocratiche e difficoltà tecniche. Restituire alla comunità una strada strategica come quella di Contrada Corvo significa riconnettere persone, famiglie, attività produttive e agricoltori”.

Un altro segnale di attenzione verso le esigenze del territorio, frutto di un’azione amministrativa seria e orientata a risultati tangibili.