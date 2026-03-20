Anas, riaperta la SS18 a Bagnara Calabra dopo l’allerta del Ciclone ‘Jolina’

A seguito dell’allerta meteo arancione per l’arrivo del Ciclone “Jolina” e dopo le attività di pulizia e messa in sicurezza, Anas ha riaperto al traffico la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel tratto tra il km 503,760 e il km 507,200, nel Comune di Bagnara Calabra (RC).

La riapertura è condizionata al persistere di condizioni meteo favorevoli. La chiusura del tratto era stata disposta in via precauzionale in previsione delle condizioni meteo avverse, al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

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Lungo il costone roccioso proseguono le attività di rafforzamento ‘corticale’ mediante l’installazione delle reti paramassi, con il supporto di elicotteri per il trasporto del materiale, per aumentare ulteriormente la sicurezza dell’infrastruttura.