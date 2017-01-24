Riccardo Costa, bomba di mercato in casa Basketball Lamezia

Bomba di mercato in casa Basketball Lamezia. Grazie allo stupendo lavoro effettuato dal Ds Nando Fusto, i giallo blu sono riusciti a strappare alla concorrenza il fuori categoria Riccardo Costa. Riccardo ha iniziato questa stagione di Serie C silver con la maglia della Nuova Jolly, con cui ha messo a referto oltre 23 punti di media a partita. Può ricoprire senza alcun problema gli spot di guardia e ala,sia grande che piccola, e va a potenziare ulteriormente l’arsenale offensivo di coach Ortenzi, già suo mentore nella stagione 2011-12 quando lo stesso allenatore di Latina era head coach in DNC della Nuova Jolly. Il ds Fusto si è mostrato entusiasta: “Abbiamo effettuato un grande acquisto, Riccardo è uno dei più forti a livello assoluto in questa categoria e siamo felici che sia con noi. Anche le altre squadre si stanno muovendo sul mercato ma noi non ci siamo fatti trovare impreparati”. Abbiamo scambiato qualche battuta con il neo giallo blu Costa, questa la sua intervista di benvenuto!

L’intervista di benvenuto a Riccardo Costa

Tante offerte in questa sessione di mercato, perché hai scelto Lamezia?

Si tante offerte e ne sono felice. Ho scelto Lamezia perché mi ha offerto un progetto interessante e ho poi la possibilità di continuare a lavorare.

Qui ritrovi coach Ortenzi, quali sono le tue sensazioni?

Coach Ortenzi ha fatto parte della mia crescita da giocatore quindi riaverlo come allenatore è sicuramente un piacere anche perché abbiamo affrontato insieme tante battaglie e poi è una persona splendida.

Il gruppo di Lamezia visto da avversario

Lamezia sta costruendo il suo campionato sul gruppo, come hai visto la squadra da avversario?

La squadra è ottima. Ha grinta, forza fisica e tecnica. E’ così che si costruiscono le squadre, formando un gruppo di uomini che è pronto a sacrificarsi per il bene comune e qui oltre che della società e dei ragazzi il merito è del coach che sta plasmando un vero team forte e unito.

CARRIERA

2006-08 Giovanili Nuova Jolly

2008-09 Nuova jolly RC (Serie D)

2009-10 Nuova Jolly RC (Serie D)

2010-11 Nuova Jolly RC (C2)

2011-12 Nuova Jolly RC (DNC)

2012-13 Viola Reggio C. (DNA)

2012-13 Nuova Jolly RC (DNC)

2013-14 Vis Reggio C. (DNC)

2014-15 Nuova Jolly RC (C2)

2015-16 Nuova Jolly RC (C silver)

2016-17 Nuova Jolly RC (C silver)

2016-17 BASKETBALL LAMEZIA

Benvenuto Ricky!