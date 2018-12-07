Palazzo Alvaro ospita Riccardo Cucchi, voce di Tutto il calcio minuto per minuto, per Radiogol: il racconto del libro e le parole su Reggina e giovani

E’ stato presentato presso la sala “Perri” di Palazzo Alvaro, il libro Radiogol della casa editrice bolognese “il Saggiatore” con la presenza dell’autore il giornalista sportivo Riccardo Cucchi, l’incontro è stato moderato dalla storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” Tonino Raffa. C’è stata l’opportunità per la platea di ascoltare la voce di Cucchi in occasione della radiocronaca di match passati alla storia, come ad esempio la semifinale e la finale dei mondiali vinti dall’Italia nel 2006 in Germania.

All’evento promosso dal Panathlon area meridionale, erano presenti il delegato regionale allo sport Giovanni Nucera, la consigliera della giunta regionale del CONI Calabria, Irene Pignata, per il Rhegium Julii Giuseppe Bova, per il Circolo Polimeni Igino Postorino ed il governatore dell’area meridionale del Panathlon Antonio Laganà.

Radiogol: trentacinque anni di calcio alla radio

L’opera racconta la carriera trascorsa dall’autore nella squadra di “Tutto il calcio minuto per minuto”, la più longeva trasmissione della radio italiana, nella quale Cucchi è entrato in punta di piedi nel 1981, per poi diventare la prima voce dal ’94 in poi.

Un libro che ci mostra come, a televisione spenta, la radio sappia trasformare lo sport in parola, ritmo, narrazione: perché la radio è il mondo, come lo immaginiamo noi. Radiogol è un memoir in cui scorrono trentacinque anni di calcio perduto e ritrovato e un autentico atto d’amore per la radio e i suoi protagonisti, da Enrico Ameri a Sandro Ciotti.

Cucchi: la radio e l’informazione di oggi

Il giornalista RAI ha spiegato:” Nelle duecentosessanta pagine del libro i lettori troveranno le emozioni, le gioie, le delusioni che gli ascoltatori hanno vissuto in occasione di tanti campionati mondiali e diverse Olimpiadi. Oggi l’informazione è cambiata viviamo nell’era delle piattaforme digitali, l’utente è attratto ma allo stesso tempo confuso, paradossalmente c’è una riscoperta della radiofonia che diventa fonte di notizie credibili”.

DIEGO ARMANDO MARADONA . “Grazie a questo mestiere ho conosciuto tanti campioni come il leggendario Diego Armando Maradona, Carlo Ancelotti, i fratelli Abbagnale”.

LA REGGINA. “Auguro alla città di Reggio Calabria di riconquistare i grandi palcoscenici, oggi il calcio è totalmente cambiato, ed avere grossi budget fa sicuramente la differenza”.

IL FUTURO. “Ai giovani che si vogliono avvicinare a questo magnifico lavoro dico, fatelo, considerate di avere dietro di voi un bagaglio, dovete riempirlo di parole che arricchiscano e completino la vostra cultura, perché grazie ad essa potrete affrontare qualsiasi tipo di sfida”.