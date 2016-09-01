Riccardo Rizzieri firma per la Vis

Un altro elemento di spessore va ad impreziosire il roster della Vis Reggio Calabria in vista della nuova stagione di serie C silver. Il dg Luigi Di Bernardo, sempre attivissimo e vigile sul mercato, ha perfezionato l’ingaggio del play/guardia reggino Riccardo Rizzieri, 1.80 cm, classe 1986. Formatosi nel settore giovanile della Viola e del Cap, Rizzieri è un habitué della vecchia serie C nazionale, avendo indossato la canotta di Audax (dove il capo allenatore era l’attuale coach della Viola Antonio Paternoster), Prativerdi Siracusa, Cestistica Gioiese e, per un quinquennio, del Basket Rosarno. La scorsa stagione ha giocato nel Manzao, in Lazio, dove si era trasferito per questioni lavorative. Ritroverà in maglia bianco/amaranto i suoi ex compagni Tramontana, Catanoso e Costantino.

Le prime parole di Rizzieri da giocatore della Vis

Queste le sue prime parole da giocatore della Vis. “Sono contento di aver sposato il progetto Vis e di tornare a giocare nella mia città. Mi fa piacere ritrovare tanti vecchi compagni di squadra con i quali ho condiviso stagioni bellissime fra Cap, Audax e Basket Rosarno, così come mi fa piacere poter essere finalmente allenato da coach D’Arrigo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di contribuire alla causa, mettendomi fin da subito a disposizione dello staff tecnico e dei miei nuovi compagni”.

L’organico adesso è quasi completo. L’acquisto di Rizzieri va ad aggiungersi a quelli di Catanoso e Tramontana e ai confermatissimi Warwick, Lobasso, Costantino e Cedro. Mancano sono gli under per completare il parco giocatori a disposizione dei coach D’Arrigo e Farina.

La preparazione precampionato al PalaBotteghelle

La preparazione precampionato inizierà la prossima settimana al PalaBotteghelle.