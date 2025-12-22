Reggio, la Camera di commercio presenta il ricettario di Bergarè2025: ‘Bergamotto protagonista della cucina quotidiana’

Essenza pregiata per l’alta profumeria ma anche ingrediente versatile, fresco e identitario da portare ogni giorno in tavola. Il frutto fresco del Bergamotto entra nelle cucine professionali e tra le mura domestiche grazie al ricettario ufficiale di Bergarè 2025, realizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria.

Ricette salate, dolci, tecniche di lavorazione e consigli per l’abbinamento sono contenuti in una pubblicazione online, nata dall’idea di dimostrare come il bergamotto fresco possa esprimere la sua versatilità e le sue potenzialità anche nei piatti della tradizione e nelle sperimentazioni contemporanee.

Grazie al contributo degli chef e dei pasticceri del territorio reggino, che hanno partecipato all’edizione 2025 dell’evento Bergarè, il bergamotto con la sua buccia ricca di oli essenziali, il succo dal carattere aspro e amarognolo e la polpa stessa diventa elemento centrale per equilibrare sapori complessi.

Le ricette sono state pensate per essere accessibili. Se da un lato i professionisti possono trovare spunti tecnici, dall’altro gli appassionati di cucina possono imparare a usare il bergamotto nella quotidianità, sostituendo o affiancando i classici agrumi per ottenere profili aromatici unici e sofisticati.

“Con questo ricettario vogliamo dimostrare che il bergamotto non è un ingrediente difficile o lontano,” spiega il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana. “È un prodotto vivo, capace di generare nuove narrazioni gastronomiche e di trasformare un pasto semplice in un’esperienza sensoriale legata a doppio filo al nostro territorio”.

Il ricettario è disponibile in formato digitale sul sito www.bergare.it.

Una scelta che punta alla massima diffusione per incentivare il consumo consapevole del frutto fresco e sostenere l’economia agricola locale.