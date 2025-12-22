Reggio, a Palazzo Alvaro tutto pronto per il Villaggio Bianco di Babbo Natale

Associazioni e Comune insieme per un evento natalizio dedicato ai più piccoli: uno spazio inclusivo in cui verranno proposte attività ludico ricreative e spettacoli

L’associazione Insieme per la Città in partnership con la Fondazione Antonino Scopelliti e l’associazione Io sono Donna promuove per la giornata del 23 dicembre 2025 a partire dalle ore 16:30 un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’inclusione. Nella sala Boccioni di Palazzo Alvaro sarà allestito il VILLAGGIO BIANCO di BABBO NATALE, uno spazio inclusivo in cui verranno proposte attività ludico ricreative a cura dell’Associazione Lelefante. Saranno inoltre previsti spettacoli a tema e l’incontro con Babbo Natale per permettere ai bambini di lasciare le loro letterine e avere una foto ricordo.

“E’ un modo per proseguire l’impegno preso attraverso AUTentico con le famiglie reggine, iniziative a supporto della genitorialità, attività che valorizzino l’inclusione come strumento di crescita per la comunità reggina, sostegno ai più fragili” è quanto dichiara Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione intitolata al magistrato Antonino Scopelliti.

Le parole di Sara Sergi e Daniela Gullace dell’associazione “Insieme per la città”:

“Un evento aperto a tutti i bambini; l’inclusione è possibile solo se diamo l’opportunità di conoscere la diversità e accoglierla, perché tutti noi siamo diversi, tutti portiamo un tocco di colore su una bellissima tela. L’inclusione nasce e cresce con la condivisione di spazi e attività con i coetanei, nel rispetto e nella comprensione. Un momento creato dalla preziosa collaborazione di tante realtà, con l’obiettivo comune di trascorrere del tempo insieme per abbattere ogni barriera”.

Mary Caracciolo e Fortunata Raffa dell’associazione #iosonodonna affermano:

“Si tratta di un momento di gioia e spensieratezza per i bambini nel periodo più magico dell’anno. Reggio dimostra ancora una volta che la sinergia tra associazioni e istituzioni è uno strumento fondamentale per l’abbattimento delle barriere, non solo architettoniche”.

Per l’amministrazione comunale interviene l’assessore Carmelo Romeo, sempre molto attento e partecipe a questo genere di iniziative:

“Questo evento dimostra come il Natale possa essere anche un momento di vera inclusione e attenzione verso i bambini e le loro famiglie. Come Amministrazione comunale sosteniamo iniziative che mettono al centro i più piccoli, che nascono dalla collaborazione tra associazioni e istituzioni e aiutano a rendere Reggio una città più accogliente e attenta ai bisogni di tutti”.

L’evento è inserito nelle iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale ed inserite nel ricco Calendario “Reggio Città Natale”.