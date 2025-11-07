Confindustria RC, riconoscimento all’imprenditore e Past President Giuseppe Nucera

Confindustria Reggio Calabria ha consegnato una targa a Giuseppe Nucera, già presidente dell’associazione. "Un riconoscimento che riempie di gratitudine e che mi ha commosso", le sue parole

Confindustria Reggio Calabria ha consegnato una targa di riconoscimento a Giuseppe Nucera, già presidente dell’associazione. La cerimonia si è svolta al Teatro Francesco Cilea, nell’ambito dell’evento “Il valore di fare impresa”, che ha celebrato i 100 anni dell’associazione (1925–2025).

Partecipazione di importanti personalità istituzionali e del mondo imprenditoriale, con interventi di figure di rilievo come Aldo Ferrara (Presidente di Unindustria Calabria), il Sindaco Giuseppe Falcomatà (sostituito dal vice sindaco Paolo Brunetti) e il Prefetto Clara Vaccaro. La cerimonia ha incluso anche testimonianze significative, tra cui quelle di Gaetano Evangelisti di Enel Italia e Eugenio Fedeli di Stretto di Messina S.p.A..

Un momento speciale quello dedicato alla premiazione dei Past President e delle Imprese Storiche, riconoscendo il contributo di chi ha costruito la realtà imprenditoriale locale. La serata si è conclusa con un concerto celebrativo e l’intervista a Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, che ha offerto una visione sulle prospettive future del mondo dell’impresa.

Presente all’evento anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il quale ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto da Confindustria negli ultimi anni e che ha portato a risultati concreti e significativi per il territorio.

Le parole di Giuseppe Nucera

«Al Teatro Cilea, alla presenza delle Autorità politiche e istituzionali, di imprenditori e dirigenti del sistema Unindustria Calabria, ho ricevuto la targa in qualità di Past President di Confindustria Rc. Un riconoscimento che riempie di gratitudine e che mi ha commosso.



Un momento che dedico alla mia famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che, con impegno e passione, contribuiscono ogni giorno alla crescita della nostra terra. Grazie a chi ha creduto nel mio percorso e continua a sostenere i valori del lavoro, dell’onestà e della comunità. Con orgoglio, dal cuore della Calabria», le parole di ringraziamento di Giuseppe Nucera.

Le congratulazioni del Comune di Sellia Marina

L’Amministrazione comunale di Sellia Marina ha espresso “le più vive congratulazioni” a Nucera, definendolo “figura di spicco del panorama imprenditoriale e turistico”. Per il Comune, la targa conferita da Confindustria Reggio Calabria premia “impegno, dedizione e visione” che da anni contribuiscono alla promozione del territorio e allo sviluppo del turismo calabrese.