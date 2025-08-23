‘Ricordi, emozioni…’. Si ritrova la Reggina Primavera vice campione d’Italia – FOTO

Presenti tra gli altri, l'ex presidente Benedetto, il Ds Martino, Lucio Dattola e il dottore Iacopino

“Ricordi…Emozioni…

Squadra Primavera Reggina Calcio Vice campione d’Italia. Dopo 33 anni“. Lo scatto della reunion lo troviamo nel post pubblicato da Lucio Dattola, ex dirigente della Reggina e allora responsabile societario del settore giovanile. Un incontro fortemente voluto dai calciatori che si sono ritrovati (una parte) a distanza di 33 anni, insieme ai dirigenti e lo staff tecnico di quel periodo. Un bellissimo momento vissuto tra ricordi ed emozioni.