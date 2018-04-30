Ad un anno esatto dalla scomparsa, questa sera presso la Basilica dell’Eremo verrà celebrata una Messa in ricordo di Ugo Ascioti, ex presidente di Reggina e Roccella e grande appassionato di calcio. Guidò la società amaranto dal 1979 al 1983 in quella serie C durissima e di grande livello. Tra gli allenatori alle due dipendenze si ricordano Gaetano Salvemini, Franco Scoglio e Adriano Buffoni. Qualche anno addietro, dopo il fallimento della Reggina Calcio, si era parlato di un suo interessamento insieme all’attuale presidente Mimmo Praticò, ma poi non se n fece più nulla. Anche la redazione di City Now Sport, si unisce al ricordo dell’indimenticato presidente Ugo Ascioti.