Il ricordo del presidente Ascioti ad un anno dalla scomparsa
A un anno dalla scomparsa una Messa alla Basilica dell'Eremo ricorda Ugo Ascioti, ex presidente di Reggina e Roccella, alla guida degli amaranto dal 1979 al 1983
30 Aprile 2018 - 10:14 | di Michele Favano
Ad un anno esatto dalla scomparsa, questa sera presso la Basilica dell’Eremo verrà celebrata una Messa in ricordo di Ugo Ascioti, ex presidente di Reggina e Roccella e grande appassionato di calcio. Guidò la società amaranto dal 1979 al 1983 in quella serie C durissima e di grande livello. Tra gli allenatori alle due dipendenze si ricordano Gaetano Salvemini, Franco Scoglio e Adriano Buffoni. Qualche anno addietro, dopo il fallimento della Reggina Calcio, si era parlato di un suo interessamento insieme all’attuale presidente Mimmo Praticò, ma poi non se n fece più nulla. Anche la redazione di City Now Sport, si unisce al ricordo dell’indimenticato presidente Ugo Ascioti.
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