Zona rossa, il Tar si è espresso sul ricorso della Regione Calabria

Impugnare l’ordinanza del Ministro della salute, Roberto Speranza, non è servito a molto.

La Calabria, che non ha preso bene la decisione da parte del Governo di istituire la zona rossa sul territorio regionale, aveva risposto facendo ricorso al Tar.

Il presidente facente funzioni della Regione lo aveva annunciato all’indomani del discorso di Conte all’Italia. L’onorevole Cannizzaro lo aveva poi confermato in un discorso alla Camera dei Deputati.

La Calabria ha voluto impugnare l’ordinanza che istituiva la zona rossa. Peccato che questa mossa sia servita a poco. Nella giornata di oggi è infatti arrivata la risposta da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

“Rigetta la richiesta cautelare monocratica e accoglie la richiesta di dimidiazione dei termini processuali e, per l’effetto, fissa la camera di consiglio del 18 novembre 2020 per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 7 novembre 2020”.