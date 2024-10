Reggio, rifiuti per strada: di nuovo bloccata un’arteria della zona nord

Gestire l’emergenza rifiuti in città diventa sempre più difficile, in particolar modo per i cittadini che, stanchi di trovarsi con i mastelli pieni dentro casa, decidono di far sentire la loro voce attraverso delle forme di protesta come quella che si è verificata questa sera, mercoledì 14 ottobre 2020, in via Esperia.

L’arteria del quartiere di Santa Caterina è una delle più trafficate della città perché proprio lì termina l’autostrada che porta a Reggio Calabria.

Ignoti hanno posizionato i rifiuti in modo tale da bloccare il transito veicolare. Non è la prima volta che accade, proprio in quella via la medesima situazione di era verificata nel mese di agosto.

Sul posto è presente la Polizia Locale ed il traffico è stato deviato alle vie limitrofe in attesa di risolvere la questione.

Queste stesse proteste, ovviamente, non si verificano solamente nel quartiere della zona nord ma un po’ per tutta la città. Basti pensare al lancio del sacchetto dal balcone verificatosi, nei mesi scorsi, in un quartiere della zona sud o all’attuale situazione di via XXV luglio 1943, altra arteria ad alto traffico del centro città, dove i rifiuti non hanno ancora invaso completamente la carreggiata, ma poco manca.