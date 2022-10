Bando Rifiuti a Reggio, il cdx all'attacco: 'Ennesimo fallimento dell'amministrazione'

L'opposizione comunale torna all'attacco della maggioranza, questa volta sul tema dei rifiuti. Secondo i consiglieri di centrodestra, si tratta dell'ennesimo fallimento politico dell'amministrazione, con una città costretta 'nel limbo' da più di un anno e il servizio dei rifiuti che non può essere gestito da Teknoservice nel migliore dei modi.

"Si va avanti a colpi di proroghe che non possono risolvere la situazione, tutto questo a danno dei cittadini che continuano ad avere disservizi e una città sporca. Il Comune -sottolinea Massimo Ripepi- ha deciso di prendere 3 super commissari a 10 mila euro ciascuno, ma ancora non si capisce cosa accadrà.

Siamo preoccupati, con quale stato d'animo i commissari faranno le prossime valutazioni? Si sa sempre poco di quello che succede a palazzo San Giorgio. Manca trasparenza, tutte le opere sono bloccate, diverse incompiute sparse per la città rappresentano le evidenti difficoltà dell'amministrazione", le parole di Ripepi.

Per il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, il Comune dispone nei vari settori di ottimi dirigenti, 'nonostante questo però l'amministrazione sceglie di affidare la procedura a 3 tecnici esterni, i quali hanno prodotto soltanto un bando che fa acqua da tutte le parti. Ci fosse una seria programmazione -assicura Milia- non saremmo a questo punto e la città non sarebbe in questo stato'.

Parla senza mezzi termini di 'ennesimo fallimento politico' il consigliere dell'Udc Mario Cardia.