Emergenza rifiuti, i sindaci della Locride chiedono l’intervento del Prefetto

"Situazione insostenibile, anche in vista della stagione estiva". I sindaci hanno chiesto un incontro con il prefetto

I Sindaci della Locride hanno chiesto un incontro al Prefetto di Reggio Calabria Dott. Massimo Mariani per superare la grave situazione di crisi nell’ambito della gestione dello smaltimento dei rifiuti che si è venuta a creare a causa del blocco dei conferimenti presso l’impianto di Siderno.

Leggi anche

La situazione che si è determinata è insostenibile, anche e soprattutto, in vista della stagione estiva in quanto rischia di generare una situazione di grave emergenza sanitaria che non può essere fronteggiata dai Sindaci con i soli strumenti ordinari.

Fonte: Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride Caterina Belcastro – Il Presidente del Comitato dei Sindaci Giuseppe Campisi