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Rimonta Viola, Casale Monferrato si arrende

Dopo un avvio in salita e la sconfitta di Rieti, la Viola Reggio Calabria gioca un finale al cardiopalmo contro Casale Monferrato

06 Gennaio 2016 - 22:23 | di Domenico Suraci

Berme' Viola Reggio Calabria in campo a Casale Monferrato

Vittoria dell’orgoglio e del cuore quella conquistata dalla Berme’ Viola Reggio Calabria, che al termine di una gara molto combattuta si è imposta su Casale Monferrato col punteggio di 64-66. I neroarancio, sotto di 14 punti nel primo quarto, riescono a ridurre lo svantaggio e rimontare, per poi giocare un finale al cardiopalmo trascinati da Crosariol e Brackins, autori rispettivamente di 23 e 19 punti.

”Non era facile rialzarsi dopo la sconfitta inaspettata di domenica scorsa in casa di Rieti – dice coach Benedetto a fine gara-. Conoscevamo, infatti, le difficoltà che la gara con Casale Monferrato presentava e le qualità del nostro avversario. Siamo stati determinati fino alla fine e questo ci ha consentito di conquistare un successo importantissimo sia per il morale che per la nostra classifica”.

Tabellino

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO- BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA 64-66 (22-11; 36-29; 52-47; 64-66)

CASALE MONFERRATO: De Nicolao 2, Bray 6, Tomassini 6, Natali 12, Fall 5, Saunders 13, Blizzard 17, Denegri, Vangelov, Ruiu 3, Valentini. Coach: Ramondino. Ass: Valentini-Cardani

BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA: Freeman 3, Costa, Rullo 5, Crosariol 23, Dobbins 12, Lupusor 2, Pandolfi, Sindoni, Brackins 19, Spinelli 2. Coach: Benedetto. Ass: Bianchi

Arbitri: Grigioni, D’Amato, Sansone

Fonte: www.violareggiocalabria.it

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