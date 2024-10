I ringraziamenti del Grande Ospedale Metropolitano al Prefetto Di Bari

La Direzione Strategica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” esprime i più sentiti auguri e ringraziamenti a S. E. il Prefetto, dott. Michele Di Bari, che conclude la sua esperienza lavorativa a Reggio Calabria per ricoprire un prestigioso incarico presso il Ministero dell’Interno.

Il dott. Di Bari fin dall’inizio della propria attività in riva allo Stretto ha lavorato alla costruzione di un’ampia rete di dialogo e collaborazione tra le Istituzioni, una “squadra Stato” in grado di rispondere alle varie necessità della cittadinanza della provincia di Reggio Calabria.

In particolare, S.E. ha dimostrato grande sensibilità circa i temi della salute e, pertanto, profonda vicinanza al Grande Ospedale Metropolitano.

Tra i risultati di tale prolifica sinergia istituzionale spicca il “Protocollo di Legalità”, stipulato tra Prefettura e G.O.M. di Reggio Calabria, raro esempio di tali iniziative nell’ambito del S.S.N., che persegue l’obiettivo di contrastare i fenomeni corruttivi ed i tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nell’ambito degli appalti pubblici. Il dott. Di Bari si è molto impegnato, anche attraverso la propria personale guida, nella costituzione di tavoli tecnici per l’ampliamento straordinario dei posti rene per i pazienti che effettuavano la dialisi extra-Regione e per l’apertura del bar dell’Ospedale nonché nei casi di emergenza in cui è stato necessario il coordinamento degli uffici della Prefettura.

La presenza del dott. Di Bari sul territorio reggino è stata costante ed efficace ed egli ha dimostrato grande capacità di ascolto e dinamismo nell’affrontare le problematiche sottoposte al suo ufficio.

Pertanto, il Grande Ospedale Metropolitano, rinnovando i ringraziamenti, augura al dott. Michele Di Bari buon lavoro per il suo nuovo incarico.