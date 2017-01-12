Ripartono i progetti in rosa del basket calabrese
Il basket in rosa calabrese riparte dal PalaCalafiore con un raduno di selezione in vista del Torneo delle Regioni di Pasqua
12 Gennaio 2017 - 13:53 | di Federica Geria
WINSTON SALEM, NC - JANUARY 22: A general view before the Wake Forest Demon Deacons against the Duke Blue Devils at Lawrence Joel Coliseum on January 22, 2011 in Winston Salem, North Carolina. (Photo by Streeter Lecka/Getty Images)
Nuovo raduno per le rappresentative calabresi.
Questa volta sarà il basket in rosa a scendere in campo.
In preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, è stato programmato un raduno regionale di allenamento e selezione per domenica 15 Gennaio 2017 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.
Parteciperanno al raduno tutte le atlete segnalate dalle società.
Lo staff è composto da Teresa Nicosia nella qualità di Dirigente del Comitato Regionale, il capo allenatore Massimiliano Modaffari, gli assistenti Valerio Nusco, Larissa Smorto,Massimiliano Sabato, Nino Epifania ed Emiliano Scarcello.
I ruoli di preparatore fisico verranno rappresentati da Valerio Tolomeo e Serena Marino. In collaborazione con il Settore CIA regionale, con finalità formative e di supporto all’attività agonistica, al raduno parteciperanno i seguenti arbitri
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