Reggio, Merenda: ‘Riqualificate aree verdi e di pregio sul Lungomare e alla Villa’ – FOTO

“Sono quasi ultimati i lavori di riqualificazione delle aree verdi di pregio nel progetto volto alla sostituzione delle specie arboree che, nel corso del tempo, hanno manifestato condizioni fitosanitarie critiche o sono state oggetto di naturale deperimento”.

Lo afferma in una nota Massimiliano Merenda, consigliere comunale con la delega ai Parchi e giardini e al Decoro urbano.

“L’intervento, per un importo totale di 810 mila euro, rientra nel più ampio programma “Riqualificazione del patrimonio arboreo – Aree verdi di pregio” – ha proseguito il consigliere delegato – finanziato nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana. Si tratta di un’attività importante, che consente non solo di intervenire sulle criticità presenti, ma anche di restituire decoro, sicurezza e qualità paesaggistica alle nostre aree verdi maggiormente identitarie”.

“Inoltre, l’intero progetto si inserisce pienamente nel Piano di gestione del verde urbano, che orienta in modo organico e programmato gli interventi di manutenzione, sostituzione e valorizzazione del patrimonio arboreo cittadino, garantendo criteri scientifici e sostenibili nella cura delle aree verdi. In particolare, sul Lungomare monumentale e alla comunale Villa Umberto I, sono stati piantati 108 esemplari di palme, 22 alberi, 28 arbusti e 203 misti tra siepi e cespugli. Le attività in conclusione hanno riguardato la sostituzione degli esemplari compromessi, la cura e la valorizzazione delle alberature storiche, con tecniche e materiali che rispettano pienamente il contesto paesaggistico e le prescrizioni di tutela”.

“A tal proposito desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sindaco Giuseppe Falcomatà, al Settore Ambiente per il lavoro costante e qualificato, e all’assessore Burrone per il continuo supporto politico, alla Soprintendenza e all’Università Mediterranea per la collaborazione scientifica e istituzionale che ha accompagnato l’intero percorso progettuale”.

