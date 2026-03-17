UE, Nesci: ‘Ok al progetto REGI per Arghillà, un’opportunità per il Sud’

Il via libera della Commissione REGI al progetto di riqualificazione del quartiere Arghillà rappresenta un risultato importante e un’opportunità concreta per Reggio Calabria e per l’intero Mezzogiorno.

Lo dichiara l’eurodeputato Denis Nesci (Fratelli d’Italia – ECR):

“Si tratta di una progettualità seria e strutturata, che affronta in maniera integrata le criticità del territorio – dal degrado urbano alla sicurezza, dall’inclusione sociale allo sviluppo economico – con un approccio multilivello e una visione di medio-lungo periodo”.

“L’approvazione in Commissione REGI consente ora l’invio del progetto alla Commissione europea, che ne valuterà la finanziabilità. Questo passaggio apre due possibilità: l’utilizzo degli strumenti già esistenti oppure la definizione di nuove linee di bilancio dedicate”.

“È esattamente questo il lavoro che stiamo portando avanti come Fratelli d’Italia e come maggioranza di governo: costruire progetti credibili, inserirli nei percorsi europei e creare le condizioni per attrarre risorse sui territori”, afferma Nesci.

Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha rimesso il Mezzogiorno al centro dell’agenda politica ed economica, valorizzando gli investimenti, la coesione territoriale e la rigenerazione urbana come leve strategiche di crescita.

“Arghillà può diventare un modello di intervento replicabile, capace di coniugare legalità, sviluppo e inclusione. Il nostro impegno continuerà in tutte le sedi istituzionali per accompagnare questo progetto fino al finanziamento e alla sua concreta realizzazione”, conclude Denis Nesci.

Un importante contributo è stato fornito dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria.

“Arghillà è un progetto che sta a cuore anche alla politica del fare che lavora sui territori a contatto con i reali bisogni della gente”, ha aggiunto l’onorevole sottolineando come, proprio il Consigliere comunale Demetrio Marino abbia manifestato massimo supporto per la progettualità in corso, soprattutto per la parte operativa afferente la fase 2.

Denis Nesci conclude:

“Città come Reggio Calabria devono rinascere dalla sinergia istituzionale e dalla capacità di fare rete avvalendosi di tecnici e con il sempre prezioso contributo delle nostre forze dell’ordine che sul territorio sono presidio di legalità. Siamo qui per servire i bisogni della gente e far rinascere comunità martoriate come quelle di Arghillà”.