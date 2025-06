Reggio, la rinascita del centro sportivo di Catona. Falcomatà: ‘Presto di nuovo tanti goal, sogni e speranze’

Questa mattina, in diretta dal campo “P. Reitano” di Catona, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha fatto il punto sui lavori in corso insieme al consigliere delegato allo sport Giovanni Latella e al direttore sportivo del Catona Calcio, Michele Cotroneo.

Un sopralluogo simbolico, che racconta il passaggio concreto dalla delusione alla rinascita.

“Sembrava tutto perduto – ha ricordato Falcomatà – dopo l’incendio che aveva distrutto il campo. Ma non ci siamo arresi. Questo non è solo un impianto sportivo, è un presidio sociale, un luogo di legalità per il quartiere. Gli operai, nel frattempo, continuano la posa del nuovo manto erboso”.

Il consigliere Latella ha dato, poi, la notizia più attesa:

“Il Catona Calcio tornerà a giocare qui, nel suo quartiere, a partire da settembre. Il campo sarà pronto, sarà la casa di una squadra e di una comunità intera”.

Un ritorno atteso, che segna anche il riscatto di una zona della città che da anni chiedeva attenzione.

L’impianto è stato rinnovato. Oltre al nuovo manto in erba sintetica, sono stati demoliti i vecchi muri che dividevano il campo e la tribuna, ostacolando la visibilità e l’uso pieno della struttura. Oggi gli spazi sono lineari, accessibili, pronti per ospitare anche eventi di livello.

Gli spogliatoi sono stati ricostruiti da zero, con cappotto termico e ambienti separati per squadre, arbitri, infermeria, lavanderia e deposito. Prevista anche la sistemazione della biglietteria, dei servizi igienici pubblici e di un chiosco per il pubblico. Completati i lavori anche sul piccolo campo laterale da playground.

Cotroneo, commosso, ha parlato di “emozione vera” e ha ringraziato il sindaco per aver mantenuto la parola data:

“Dopo tante promesse e delusioni, oggi vediamo la luce. Catona merita questa rinascita”.

Infine, una riflessione del consigliere di Latella:

“Reggio Calabria avrà dieci impianti completamente riqualificati. Da Catona a Pellaro. Un investimento di quasi 25 milioni di euro, da parte dell’amministrazione, per dare dignità allo sport, ai nostri figli e alle società del territorio”.

Nel corso della diretta, è stato confermato anche un altro intervento importante: la riqualificazione della palestra di Catona, attualmente chiusa perché non agibile. I lavori partiranno a breve con fondi da accordo quadro e restituiranno alla comunità uno spazio indispensabile per basket, pallavolo e altri sport indoor.