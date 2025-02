Reggio, al via la riqualificazione dei viali alberati della zona nord

Il Comune di Reggio Calabria annuncia l’avvio di un importante progetto di riqualificazione dei viali alberati nella zona nord della città. L’obiettivo è valorizzare il verde urbano e migliorare la qualità ambientale attraverso un intervento mirato e sostenibile.

L’iniziativa rientra nel programma PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027, con un finanziamento complessivo di 800.000 euro.

Le aree interessate dall’intervento

Il progetto, promosso dal Settore Ambiente – Verde Pubblico, coinvolgerà diverse arterie della zona nord, tra cui Via Esperia, Via Enotria, Via Zara, Viale della Libertà, Via Marina Arenile, Via Regina Elena, Via Vecchia Pentimele e altre strade della zona nord.

Gli interventi previsti

La riqualificazione prevede la sostituzione delle piante malate o morte con nuove specie più adatte al contesto urbano. Verrà ripristinata la continuità dei filari alberati con la piantumazione di nuove essenze. Per proteggere le nuove piante, saranno realizzate aiuole con cordoli in calcestruzzo prefabbricato. Inoltre, è prevista una manutenzione specifica nei primi due anni per garantire il corretto sviluppo della vegetazione.

Dichiarazioni delle istituzioni

Sindaco Giuseppe Falcomatà: “Restituire decoro e funzionalità alla città”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sottolineato l’importanza dell’intervento dichiarando che questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la riqualificazione urbana di Reggio Calabria. Ha evidenziato come il verde pubblico sia un elemento essenziale per la qualità della vita dei cittadini e che, grazie a questo intervento, si potrà restituire decoro e funzionalità a importanti arterie della città.

Massimiliano Merenda: “Migliorare il verde urbano e la qualità della vita”

Il consigliere delegato al Decoro Urbano, Parchi e Giardini, Massimiliano Merenda, ha spiegato che il progetto, promosso dal Settore Ambiente su indirizzo politico dell’amministrazione Falcomatà, rientra in un più ampio piano di riforestazione urbana. Ha ricordato il ruolo fondamentale del vicesindaco Paolo Brunetti, con delega all’Ambiente, sottolineando come l’intervento si inserisca in un programma più vasto che prevede ulteriori iniziative, come Alberature Sud e Alberature Centro, con l’obiettivo di migliorare il verde urbano e la qualità della vita dei cittadini.

Un investimento per il futuro sostenibile della città

L’intervento interesserà esclusivamente aree pubbliche, senza necessità di acquisizioni immobiliari. Grazie alla selezione di specie resistenti e adatte al contesto urbano, si punta a un impatto positivo a lungo termine, migliorando il paesaggio e la vivibilità degli spazi pubblici.

Con un importo lavori di oltre 456.000 euro e un totale finanziato di 800.000 euro, la riqualificazione dei viali alberati rappresenta un investimento concreto per un futuro più verde e sostenibile.

L’avvio dei lavori segna un altro progresso nella trasformazione del verde urbano di Reggio Calabria, con l’obiettivo di restituire ai cittadini spazi più curati, sicuri e vivibili.