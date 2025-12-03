Reggio, dura risposta del cdx a Raffa: ‘Lui nauseato? Più nauseante quando passava le carte di Scopelliti al PD’

“Dopo 10 anni di letargo, a Reggio Calabria, qualcuno forse ancora in cerca di un posto al sole si risveglia, screditando chi lavora ogni giorno per il bene della città: è il caso di Giuseppe Raffa, che affida alla stampa il suo autorevole parere da esiliato, offendendo la politica, di cui lui stesso ha beneficiato per anni, e tutto il centrodestra, definendosi addirittura ‘nauseato’.

Forse Raffa dimentica quando, da Sindaco facente funzioni, come si evince dagli organi di stampa, passava le carte ai dirigenti del Partito Democratico per far attaccare in Tribunale Scopelliti, allora leader del Pdl”.

Così i consiglieri di centrodestra al Comune di Reggio Calabria rispondono a Giuseppe Raffa, in seguito alle sue dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa.

(“Io, elettore di centrodestra perché mai dovrei andare a votare?”, la sintesi di Raffa affidata a Gazzetta del Sud)

“Comprendiamo, certamente, il sentimento di frustrazione di un uomo che da Assessore prima e da Sindaco facente funzioni poi, fino alla carica da Presidente della Provincia, e che da quella postazione non è neppure riuscito a farsi eleggere consigliere regionale, oggi provi a ritagliarsi con fatica, e senza alcun rossore, uno spazio.

Tuttavia, dispiace constatare che un uomo che negli anni si è sempre contraddistinto per i toni eleganti e pacati, a prescindere dagli errori politici e dall’evidente incapacità amministrativa e il cui mandato non ha certamente lasciato un buon ricordo in città, oggi decida di rilasciare questo tipo di dichiarazioni”.

“Quanto ai misteriosi accordi, a cosa si riferisce? Forse alla nostra proposta sulle circoscrizioni, un tema che la stragrande maggioranza dei cittadini richiede a gran voce per riavvicinare l’Amministrazione ai quartieri?

O si riferisce, forse, alla nostra scelta di abbandonare l’aula consiliare al momento del voto sui debiti fuori bilancio, la cui diretta responsabilità deve ricadere esclusivamente sulla maggioranza che li ha generati. Non spetta certo all’opposizione ratificare ciò che è frutto di una gestione altrui” precisano i consiglieri di centrodestra.

“Questa sua valutazione, da politico ormai tramontato ma dalla lunga seppur tristissima esperienza, appare non solo imbarazzante, ma anche strumentale, così come lo sono le accuse, totalmente infondate, di voler fare accordi sottobanco: il nostro unico accordo è operare uniti per gli interessi della città, lontano dalle dinamiche oscure della politica, una pratica che Raffa, pur lontano da questo mondo, sembra non aver dimenticato”.

I consiglieri di centrodestra:

Giuseppe De Biasi

Massimo Ripepi

Antonino Caridi

Federico Milia

Antonino Maiolino

Roberto Vizzari

Mario Cardia

Armando Neri