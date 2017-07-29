Risposta della società in merito all’attività della Procura Federale
La società dichiara la massima disponibilità al confronto con l'organo federale per dimostrare la serietà del proprio operato
29 Luglio 2017 - 12:51 | di Vincenzo Comi
La Met Extra Viola Reggio Calabria , dopo aver ricevuto da parte della Federazione Italiana Pallacanestro la comunicazione in merito all’attività d’indagine avviata tramite la Procura Federale nei confronti della società, dichiara la massima disponibilità al confronto verso il suddetto organo, al fine di dimostrare la serietà e la correttezza del proprio operato in virtù di un positivo esito della vicenda.
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