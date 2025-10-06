Regionali, tutto pronto per ‘Live Break Speciale Elezioni’: risultati, analisi e collegamenti live
Tre i candidati in corsa per la presidenza: Occhiuto per il centrodestra, Tridico per il centrosinistra e Toscano per Democrazia Sovrana Popolare. Dati, affluenza e spoglio in tempo reale sui social di CityNow
06 Ottobre 2025 - 11:39 | di Redazione
A partire dalle ore 15:00 di oggi, CityNow seguirà in diretta lo spoglio delle elezioni regionali della Calabria con una lunga maratona live sui propri canali social.
Un appuntamento pensato per raccontare, minuto dopo minuto, i risultati dello scrutinio, con collegamenti video dai seggi, dalle segreterie politiche e dai quartier generali dei candidati alla presidenza della Regione.
Nel corso della diretta spazio anche all’analisi del voto, ai dati sull’affluenza, ai primi exit poll e a tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
I candidati in corsa
Sono tre i candidati che si contendono la guida della Regione Calabria.
- Roberto Occhiuto, presidente uscente e candidato del centrodestra, è sostenuto da Forza Italia – di cui è vicesegretario nazionale – insieme a Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Sud chiama Nord, oltre che dalle liste Forza Azzurri e Occhiuto Presidente.
- Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, rappresenta la coalizione di centrosinistra ed è appoggiato da M5S, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, nonché dalle liste Democratici e Progressisti e Tridico Presidente.
- Francesco Toscano, giornalista e fondatore di Democrazia Sovrana Popolare, corre come outsider, sostenuto dal suo stesso movimento politico.
Un vero e proprio speciale elettorale per seguire da vicino l’evoluzione dello spoglio e capire come cambieranno gli equilibri politici in Calabria.
Appuntamento dalle 15:00 sui canali social di CityNow per vivere insieme la giornata decisiva del voto regionale.