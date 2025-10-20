Calabria, intervento dell’elicottero ‘Drago VF 62’: ritrovato un uomo di 92 anni – VIDEO

Allontanatosi per raccogliere castagne, l’uomo è stato localizzato all’interno di un roveto, ferito e in difficoltà, probabilmente a seguito di una caduta

È stato ritrovato questa mattina l’uomo di 92 anni di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri nel territorio di Acquaformosa. L’anziano si era allontanato dalla propria abitazione per raccogliere castagne e non aveva fatto rientro.

Le ricerche, avviate nel pomeriggio di ieri, hanno coinvolto il personale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari, unità del Soccorso Alpino, Carabinieri e volontari. Nelle prime ore di questa mattina, i volontari del Soccorso Alpino hanno individuato una cesta che ha permesso di restringere l’area di ricerca. Poco dopo, l’uomo è stato localizzato all’interno di un roveto, ferito e in difficoltà, probabilmente a seguito di una caduta.

Considerata la zona particolarmente impervia, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero “Drago VF 62” con a bordo gli elisoccorritori dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero del malcapitato.

L’anziano, cosciente al momento del ritrovamento, è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasportato in elicottero all’ospedale di Castrovillari per i controlli e le cure del caso.