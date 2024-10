Riunione tra i sindaci calabresi, Ranuccio: “Difendiamo l’ambiente”

Continua senza sosta il lavoro dell’Amministrazione Comunale per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del nostro patrimonio naturale. Questa mattina il sindaco Giuseppe Ranuccio ha preso parte ad una riunione svoltasi a San Ferdinando, alla presenza del primo cittadino dello stesso comune, dei sindaci di Gioia Tauro, Nicotera e Rosarno e di alcuni tecnici.

L’incontro è stato convocato con l’intento di esporre la situazione, indagare sulle possibili soluzioni e concordare un piano d’azione congiunto per porre rimedio alle vecchie e gravi problematiche connesse a questo tema. Si tratta solo dell’ultimo di tanti incontri avuti sull’argomento, che è al centro dell’attenzione della giunta e del consiglio palmese, oltre che delle altre Amministrazioni Comunali del territorio.

La rappresentanza dei primi cittadini produrrà un documento da inviare al Presidente della Regione Mario Oliverio, già interpellato sul tema, per richiedere immediati provvedimenti.

«Il nostro impegno per la tutela dell’ambiente è serrato e costante – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Ranuccio – lavoriamo con la consapevolezza che questo sia una delle maggiori risorse per il nostro territorio e che, per tali ragioni, sia da difendere ad ogni costo da chi mette a rischio la sua salute».