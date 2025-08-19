Pino Aprile inaugura il Festival del Pensiero Cristallino 2025

Tre serate per ritrovare senso, radici e prospettiva, tra Bovalino, Gallicianò e San Giovanni di Gerace

Tre serate per ritrovare senso, radici e prospettiva.

La Riviera Cristallina e l’Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale “Luigi De Marchi” (IPUE) presentano la seconda edizione del Festival del Pensiero Cristallino, un percorso che intreccia cultura, identità e riflessione collettiva.

Dal 5 al 7 settembre, tre comuni della Riviera Cristallina ospiteranno personalità di primo piano del panorama culturale e scientifico italiano, in un dialogo aperto con il pubblico per esplorare il tema del benessere, della consapevolezza e dell’identità nel Sud Italia.

Il programma serata per serata

5 settembre – Bovalino, Piazza Gaetano Ruffo – ore 20

Lectio di Pino Aprile , giornalista e scrittore: “Il futuro è nel recupero del passato”

Dialogo con Filippo Strano, ideatore e direttore del progetto Riviera Cristallina

6 settembre – Gallicianò (Comune di Condofuri), Anfiteatro – ore 20

Incontro con Paolo Crimaldi, psicoterapeuta, scrittore ed esperto di astrologia evolutiva: “Tra le stelle della Riviera Cristallina”

7 settembre – San Giovanni di Gerace, Villa Santa Maria delle Grazie – ore 20

Proiezione speciale del film Kripton

Dialogo interdisciplinare con: Dott. Mauro Pallagrosi , Psichiatra fenomenologo, Responsabile percorsi residenziali per giovani adulti, ASL Roma 1 Prof. Lorenzo Tarsitani , Professore Associato presso La Sapienza Università di Roma, Direttore UOC di Psichiatria Prof.ssa Carla Arata , Docente di lettere presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Cerveteri Dott.ssa Antonella Filastro , Psicoterapeuta e Psiconcologa, Direttrice dell’IPUE



La conduzione

Le tre serate saranno condotte e moderate da Camilla Ghedini, giornalista e autrice, che guiderà il pubblico negli incontri con i protagonisti e nella scoperta di nuove prospettive.

Un progetto in crescita

Il Festival del Pensiero Cristallino si inserisce nello sviluppo del brand Riviera Cristallina, progetto indipendente di rilancio turistico, culturale e identitario della costa ionica calabrese. Un modello che unisce la promozione dei luoghi alla valorizzazione del pensiero come risorsa viva e condivisa.

