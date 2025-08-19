Pino Aprile inaugura il Festival del Pensiero Cristallino 2025
Tre serate per ritrovare senso, radici e prospettiva, tra Bovalino, Gallicianò e San Giovanni di Gerace
19 Agosto 2025 - 06:56 | Comunicato Stampa
Tre serate per ritrovare senso, radici e prospettiva.
La Riviera Cristallina e l’Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale “Luigi De Marchi” (IPUE) presentano la seconda edizione del Festival del Pensiero Cristallino, un percorso che intreccia cultura, identità e riflessione collettiva.
Dal 5 al 7 settembre, tre comuni della Riviera Cristallina ospiteranno personalità di primo piano del panorama culturale e scientifico italiano, in un dialogo aperto con il pubblico per esplorare il tema del benessere, della consapevolezza e dell’identità nel Sud Italia.
Il programma serata per serata
5 settembre – Bovalino, Piazza Gaetano Ruffo – ore 20
- Lectio di Pino Aprile, giornalista e scrittore: “Il futuro è nel recupero del passato”
- Dialogo con Filippo Strano, ideatore e direttore del progetto Riviera Cristallina
6 settembre – Gallicianò (Comune di Condofuri), Anfiteatro – ore 20
- Incontro con Paolo Crimaldi, psicoterapeuta, scrittore ed esperto di astrologia evolutiva: “Tra le stelle della Riviera Cristallina”
7 settembre – San Giovanni di Gerace, Villa Santa Maria delle Grazie – ore 20
- Proiezione speciale del film Kripton
- Dialogo interdisciplinare con:
- Dott. Mauro Pallagrosi, Psichiatra fenomenologo, Responsabile percorsi residenziali per giovani adulti, ASL Roma 1
- Prof. Lorenzo Tarsitani, Professore Associato presso La Sapienza Università di Roma, Direttore UOC di Psichiatria
- Prof.ssa Carla Arata, Docente di lettere presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Cerveteri
- Dott.ssa Antonella Filastro, Psicoterapeuta e Psiconcologa, Direttrice dell’IPUE
La conduzione
Le tre serate saranno condotte e moderate da Camilla Ghedini, giornalista e autrice, che guiderà il pubblico negli incontri con i protagonisti e nella scoperta di nuove prospettive.
Un progetto in crescita
Il Festival del Pensiero Cristallino si inserisce nello sviluppo del brand Riviera Cristallina, progetto indipendente di rilancio turistico, culturale e identitario della costa ionica calabrese. Un modello che unisce la promozione dei luoghi alla valorizzazione del pensiero come risorsa viva e condivisa.
Info utili
- Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti)
- Email: festival@rivieracristallina.com
- Programma completo disponibile su www.rivieracristallina.com/festival/festival-del-pensiero-cristallino-seconda-edizione-2025.html