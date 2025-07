Sanità, la Calabria ospita il roadshow su innovazione digitale e FSE

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si terrà il prossimo 22 luglio, alle ore 10, presso la sala verde della Cittadella regionale il roadshow sul tema “Ecosistema dati sanitari: il fascicolo sanitario elettronico per modernizzare la sanità”.

Promosso da Azienda Zero e dalla Regione Calabria l’iniziativa alla quale prenderanno parte diversi rappresentanti istituzionali, fra i quali il Presidente della Regione e Commissario alla sanità Roberto Occhiuto e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessio Butti, ed esperti in materia di innovazione digitale, sarà un momento di confronto utile ad approfondire il nuovo processo di digitalizzazione, realizzato in linea con le previsioni progettuali del PNRR, del sistema sanitario nazionale che mira a rendere disponibili i dati sanitari in modo sicuro e strutturato.

La giornata si svolgerà in due diversi momenti: dopo i saluti istituzionali, si terrà una prima tavola rotonda sul tema “Le evoluzioni normative e la protezione dei dati: il nuovo Decreto Ecosistema dei dati sanitari (EDS)” che vedrà la partecipazione di esperti in diversi settori che illustreranno le novità introdotte dal nuovo sistema EDS approfondendo i diversi aspetti normativi.

Leggi anche

Nel pomeriggio, invece, la seconda tavola rotonda sarà moderata dal Direttore Generale di Azienda Zero Gandolfo Miserendino e avrà come protagonisti i due sub-commissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito, il Dirigente Generale del dipartimento Salute e Welfare Tommaso Calabrò, i Direttori Generali e i Commissari Straordinari delle Aziende del nostro sistema sanitario regionale che dialogheranno sul tema “Il ruolo delle Aziende sanitarie calabresi nel sistema EDS: uno sguardo al nuovo FSE 2.0”, un’occasione per confrontarsi sull’impiego della nuova piattaforma relativa al fascicolo sanitario elettronico il cui utilizzo permetterà una visione completa ed aggiornata della storia clinica di ogni paziente, con ricadute positive sull’operato degli addetti ai lavori e nei rapporti con i cittadini.