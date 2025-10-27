Roberto Occhiuto proclamato presidente della Regione Calabria

Roberto Occhiuto è stato proclamato presidente della Regione Calabria. La proclamazione è avvenuta questo pomeriggio in Corte d’Appello a Catanzaro ad esito delle verifiche eseguite dall’ufficio elettorale centrale. Occhiuto torna dunque nuovamente alla guida della Regione, dopo le dimissioni e il voto anticipato rispetto alla scadenza naturale.



Adesso il confermato Governatore è chiamato a varare la sua seconda giunta e per questo ha in programma un incontro a Roma con con gli esponenti nazionali dei partiti che lo sostengono. “Vedremo se nominare prima la giunta o aspettare l’insediamento del Consiglio regionale” ha evidenziato. “Qualche idea – ha detto Occhiuto – già ce l’ho ma le dovrò poi confrontare con i partiti.

Ci sono tante variabili da considerare, bisogna fare una giunta equilibrata per circoscrizione elettorale e per composizione di genere. Quindi parlerò prima con i partiti per capire che idee hanno e quali candidati propongono. Con i partiti ancora non ho parlato. C’è stato qualche scambio telefonico giusto per concordare appuntamenti”.



“Come sapete – ha aggiunto – c’è la regola del consigliere supplente, approvata nella scorsa legislatura. Suppongo quindi che la maggior parte delle indicazioni da parte dei partiti saranno riferite a consiglieri regionali. Peraltro se sono stati accolti nelle liste è perché evidentemente avevano delle qualità per essere candidati. Dovranno dimostrare di avere qualità anche per fare gli assessori”.



Annunciata poi una imminente riorganizzazione della macchina burocratica regionale. “Credo già stasera o domani – ha detto Occhiuto – con i poteri monocratici farò l’organizzazione della Regione. Decadranno tutti i dirigenti generali e poi vedremo quale confermare e quale no”.

