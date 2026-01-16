Farmacia di Roccaforte del Greco, il sostegno dello SPI CGIL: ‘Indispensabile punto di riferimento sanitario e umano’

“Lo SPI CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza ai cittadini di Roccaforte del Greco e al sindaco Domenico Penna per la grave situazione venutasi a creare a seguito della chiusura dell’unica farmacia presente nel comune”

È quanto afferma la Segretaria Generale Mimma Pacifici.

La chiusura dell’unica farmacia a Roccaforte del Greco

La mancanza di un presidio farmaceutico rappresenta un problema gravissimo, soprattutto in un borgo interno e montano come Roccaforte del Greco, dove la popolazione è composta in larga parte da persone anziane, molte delle quali con seri problemi di mobilità e con difficoltà oggettive a spostarsi verso altri centri per reperire farmaci e servizi essenziali.

Da tempo lo SPI CGIL denuncia le condizioni di progressivo abbandono delle aree interne, territori che necessitano di un’attenzione particolare e costante da parte della politica e delle istituzioni, affinché non vengano privati di servizi fondamentali come la sanità di prossimità, l’assistenza e i presìdi sociali.

"In questi borghi, dove spesso gli anziani vivono soli, la farmacia non è solo un luogo di distribuzione dei medicinali, – asserisce la Segretaria Generale SPI CGIL – ma un punto di riferimento sanitario e umano, indispensabile per garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Lo SPI CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana si schiera quindi al fianco dell'amministrazione comunale e sostiene l'appello del sindaco Penna affinché Prefettura, ASP e istituzioni competenti intervengano con urgenza per individuare una soluzione che consenta di ripristinare il servizio farmaceutico e tutelare la salute dei cittadini".

“Difendere i servizi nei piccoli comuni – chiosa Mimma Pacifici – significa difendere la dignità delle persone, contrastare lo spopolamento e garantire pari diritti a chi vive nei territori più fragili”.

Mimma Pacifici

Segreteria Generale SPI CGIL

Area Metropolitana Reggio Calabria