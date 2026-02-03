Roccaforte del Greco senza farmacia, l’appello del sindaco Penna

Chiusura Farmacia a Roccaforte del Greco, di seguito il comunicato stampa dell’amministrazione guidata dal sindaco Penna.

“Vista la comunicazione dell’amministratore pro-tempore della società proprietaria della Farmacia di Roccaforte del Greco che, nonostante i ripetuti tentativi messi in campo, non è riuscito a sostituire la Farmacista oggetto della misura interdittiva da parte dell’autorità giudiziaria del divieto temporaneo ad esercitare la professione, con altro Farmacista direttore tecnico in possesso del requisito di idoneità.



In seguito a più interlocuzioni con la Prefettura e la presidente dell’Ordine dei Farmacisti per sollecitare e valutare ogni possibile soluzione che possa consentire la riapertura del presidio farmaceutico a Roccaforte, si è chiesto all’Ordine di farsi parte attiva nella ricerca e nel reperimento di un Direttore Tecnico Farmacista disponibile ad assumere l’incarico.

Tale figura è indispensabile per consentire l’immediata riapertura della farmacia e garantire il ritorno alla normalità per una comunità che non può permettersi di restare isolata e senza assistenza farmaceutica”.

La comunicazione del sindaco Penna all’Ordine dei farmacisti

“Gentile Presidente, in qualità di Sindaco di Roccaforte del Greco e massima autorità sanitaria locale, mi rivolgo a lei per sottoporre all’attenzione di codesto Ordine, la gravissima situazione di emergenza che sta colpendo la nostra comunità a causa della chiusura dell’unica farmacia presente sul territorio comunale.

Tale condizione sta privando i cittadini di un servizio essenziale di primaria importanza, costringendo l’intera popolazione a percorrere oltre venti chilometri su strade montane particolarmente impervie per raggiungere la farmacia più vicina.

Sento il dovere di sottolineare con forza come il nostro territorio sia caratterizzato da un forte isolamento geografico e da una viabilità estremamente complessa, ma soprattutto da una popolazione composta prevalentemente da persone anziane e soggetti fragili.

Per questi cittadini la presenza di una farmacia operativa non rappresenta solo un servizio essenziale, ma un presidio vitale di salute pubblica e un punto di riferimento insostituibile per l’assistenza quotidiana e il reperimento di farmaci salvavita.

La mancanza di una farmacia in prossimità della propria abitazione, aggrava enormemente le condizioni di vita dei residenti, specialmente in questo periodo invernale in cui i collegamenti diventano ancora più precari e il bisogno di assistenza sanitaria si fa più acuto.

Riconoscendo il ruolo fondamentale che la farmacia locale ha svolto negli ultimi quindici anni come punto di riferimento costante e affidabile per ogni famiglia, chiedo a codesto Ordine di farsi parte attiva nella ricerca e nel reperimento di un Direttore Tecnico Farmacista disponibile ad assumere l’incarico.

Tale figura è indispensabile per consentire l’immediata riapertura della farmacia e garantire il ritorno alla normalità per una comunità che non può permettersi di restare isolata e senza assistenza farmaceutica.

Confido nella vostra sensibilità istituzionale e professionale affinché si possa giungere a una soluzione tempestiva a tutela del diritto alla salute dei cittadini di Roccaforte del Greco”.