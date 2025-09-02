Calabria 2030, a Roccella la Festa dell’Unità apre la campagna dem con Irto e Tridico

Dibattiti, confronto e politica alla Festa dell’Unità di Roccella: tra i temi lavoro, sanità e futuro della Calabria

Il 5 e 6 settembre il suggestivo scenario dello Spazio Colonne ospiterà la Festa dell’Unità organizzata dal Circolo del PD di Roccella. Saranno due serate di dibattito e confronto che daranno ufficialmente il via alla campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale, che entrerà nel vivo il 6 settembre con la scadenza dei termini per la presentazione delle liste.

Il titolo della Festa – Calabria 2030 – rappresenta l’idea di un progetto politico e l’impegno del Partito Democratico nel costruire sul territorio un’alternativa credibile e vincente alla gestione dell’attuale governo regionale.

Il programma del 5 settembre

La prima giornata inizierà alle 18.45 con i saluti di apertura del Segretario di Circolo Alfonso Tassone e del Segretario Provinciale Giuseppe Panetta.

Alle 19.00 prenderanno il via i dibattiti, con un confronto sulla necessità di avviare una nuova stagione di diritti sociali.

L’incontro, dal titolo Lavoro è Dignità, sarà moderato da Caterina Belcastro, componente della Direzione Regionale, e vedrà protagonisti:

Antonio Viscomi , professore e giuslavorista, già Deputato del PD

, professore e giuslavorista, già Deputato del PD Maria Elena Senese , Segretario Generale UIL Calabria

, Segretario Generale UIL Calabria Luigi Veraldi, Segretario regionale CGIL

Alle 21.00, dopo cena, si terrà il dibattito La cura oltre Cuba: per una sanità pubblica e partecipata, introdotto da Franco Mammì, già Primario presso l’Ospedale di Locri. Interverranno:

Lino Puzzonia , ex dirigente sanitario

, ex dirigente sanitario Rubens Curia, ex dirigente sanitario

A moderare l’incontro sarà il Dott. Vittorio Preianò, già dirigente di ASP, AO e del Dipartimento Salute della Regione.

Il programma del 6 settembre

Il giorno successivo, alle 19.00, la Festa ospiterà la prima uscita pubblica del Prof. Pasquale Tridico dopo la chiusura delle liste.

Il dibattito, intitolato Calabria 2030, ciò che vogliamo, ciò che faremo, sarà introdotto dal Sindaco di Roccella Vittorio Zito, componente dell’Assemblea Nazionale del PD.

Ospiti dell’incontro:

Nicola Irto , Segretario Regionale PD

, Segretario Regionale PD Pasquale Tridico, candidato alla Presidenza della coalizione di centrosinistra

Ad intervistarli due giornalisti tra i più esperti delle vicende calabresi:

Piero Gaeta , Capo Redattore di Gazzetta del Sud

, Capo Redattore di Gazzetta del Sud Massimo Razzi, Direttore del Quotidiano del Sud

Spazi di socialità e integrazione

Durante le due serate sarà allestito il Villaggio Solidale della Cooperativa Junigimundu, tra le più importanti realtà di integrazione presenti in Italia. Sarà inoltre possibile cenare alla Trattoria dell’Unità, appositamente allestita per l’occasione.