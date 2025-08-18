Roccella Jonica, sbarcati 30 migranti all’alba con la motovedetta CP 328

Nuovo sbarco a Roccella Jonica: 30 migranti egiziani e bangladesi, tra cui 9 minori non accompagnati

Nuovo sbarco nella notte a Roccella Jonica, dove intorno alle 5:45 la motovedetta CP 328 della Guardia Costiera è approdata con a bordo 30 migranti di nazionalità egiziana e bangladese. Tutti uomini, tra loro sono stati identificati 9 minori stranieri non accompagnati.

Le operazioni di accoglienza si sono svolte in porto con la presenza di forze dell’ordine, sanitari e volontari.