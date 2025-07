Roccella Summer Festival, un big in arrivo: Fabri Fibra in concerto

Il Roccella Summer Festival accoglie uno degli artisti più rappresentativi del rap italiano: il prossimo 23 agosto Fabri Fibra salirà sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC) con il suo “Festival Tour 2025”, portando in Calabria il nuovo progetto “Mentre Los Angeles brucia”.

Il nuovo album e i grandi successi dal vivo

Ci saranno i brani del nuovo album “Mentre Los Angeles brucia”, ma anche le hit che hanno segnato oltre vent’anni di carriera, nel concerto che si preannuncia come uno dei più attesi della stagione estiva. L’evento è il penultimo appuntamento del cartellone 2025 del Roccella Summer Festival, promosso da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, con il contributo della Regione Calabria attraverso i fondi PAC 2014/2020 Azione 6.8.3 e del brand Calabria Straordinaria.

Una carriera che ha segnato la storia del rap italiano

Dal primo album “Turbe giovanili” (2002) al rivoluzionario “Tradimento”, passando per il cult “Mr. Simpatia” e il recente “Caos” (doppio platino), Fabri Fibra ha definito e innovato il linguaggio del rap italiano, trasformandolo in uno strumento di narrazione potente e autentico. In oltre vent’anni e dieci album, curati in ogni dettaglio artistico, Fibra ha saputo unire tecnica, contenuto e successo commerciale.

Dopo l’esplosione della serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, di cui è stato giudice insieme a Geolier e Rose Villain, Fibra ha partecipato anche alla seconda stagione del format, visibile in 190 Paesi. Un riconoscimento ulteriore del suo ruolo centrale nella scena musicale e culturale italiana.

Biglietti e informazioni

I biglietti per il concerto di Fabri Fibra a Roccella Jonica sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.

? www.ticketservicecalabria.it

? www.roccellasummerfestival.i

? Info & Date del Roccella Summer Festival 2025

? Teatro al Castello – Roccella Jonica (RC)

5 agosto – Anna

7 agosto – Jimmy Sax

9 agosto – Irama

12 agosto – Baustelle

13 agosto – Ghali

14 agosto – Sal Da Vinci

16 agosto – Fiorella Mannoia

17 agosto – Tony Boy

20 agosto – Alfa

21 agosto – Gianna Nannini

22 agosto – Francesco Renga

23 agosto – Fabri Fibra

28 agosto – Francesco De Gregori