Il reggino Filippo Cogliandro riceve il riconoscimento di ‘Chef del Cinema 2025’

“Dedico questo premio alla mia Calabria, e in particolare alla mia città, Reggio, perché è da lì che nasce tutto" le parole dello chef nella Capitale

Grande emozione a Roma per Filippo Cogliandro, insignito del titolo di “Chef del Cinema 2025”.

Un prestigioso riconoscimento conferito nell’ambito del contest promosso da Julius Plus Italia, organizzato in parallelo al Festival del Cinema di Roma, che celebra l’incontro tra cucina e spettacolo. Quest’anno, il protagonista assoluto è stato proprio lo chef reggino, accolto con entusiasmo dal pubblico e dagli addetti ai lavori presenti in sala.

Cogliandro, ambasciatore della Calabria nel mondo

Ennesimo riconoscimento per Filippo Cogliandro, che accoglie con grande soddisfazione questo nuovo conferimento, ulteriore conferma del suo ruolo di ambasciatore della cucina calabrese nel mondo.

Un traguardo che testimonia come il suo percorso professionale proceda nella direzione giusta, portando sempre più in alto la tradizione gastronomica della Calabria e valorizzandola agli occhi del mondo.

Attraverso la sua cucina, Cogliandro riesce a raccontare e diffondere un’immagine rinnovata della Calabria, una terra non solo “buona”, ma anche “bella”, con le sue ricchezze, peculiarità e cultura millenaria.

Negli anni ha saputo creare eventi culturali e gastronomici capaci di scardinare i luoghi comuni, offrendo una narrazione autentica e positiva di un territorio accogliente, ricco di un patrimonio paesaggistico, culturale e artistico che merita di essere scoperto e vissuto.

Il premio dedicato alla Calabria e a Reggio

È la Capitale, questa volta, la cornice di un nuovo premio che Cogliandro, con profondo amore, dedica alla sua terra:

“Dedico questo premio alla mia Calabria, e in particolare alla mia città, Reggio Calabria, perché è da lì che nasce tutto: il coraggio, i sapori, le radici e la speranza di un territorio che vuole raccontarsi per quello che è davvero”.

Un’identità, quella della Calabria e della sua Reggio, che Cogliandro racconta attraverso i piatti e gli eventi culturali che ne esprimono l’essenza più profonda.

Tra arte e gusto: le celebri Cene d’Arte

Con le sue celebri Cene d’Arte, Cogliandro ha unito gastronomia e genialità, rendendo omaggio a maestri come Dalì, Picasso, Boccioni, Migneco e Verdi, in un dialogo costante tra sapori e bellezza.

Non a caso, è stato Giorgio Mulè a scegliere Reggio Calabria come prima tappa della Food Experience di Panorama d’Italia, riconoscendo in Cogliandro un simbolo di riscatto e orgoglio calabrese.

Premi, impegno e solidarietà

Il nuovo riconoscimento arriva dopo una lunga serie di premi di grande valore: il Premio Borsellino (2016), il San Giorgio d’Oro e il Melvin Jones Fellowship Award (2017) dell’Associazione Lions.

Oggi Cogliandro è un ambasciatore della Calabria nel mondo, protagonista di rubriche televisive, apprezzato sui social per la sua capacità di unire etica, estetica e sapore.

Accanto alla sua attività creativa, porta avanti progetti di solidarietà internazionale, come la Cucina Solidale in Gambia, e promuove la legalità attraverso il format educativo delle Cene della Legalità®, presentate nelle scuole italiane e all’estero.

Un impegno costante che conferma la sua visione della cucina come strumento di cultura, condivisione e speranza.

La Calabria protagonista a Roma

A Roma, tra cinema, arte e cucina, la Calabria di Filippo Cogliandro è tornata protagonista: una Calabria che sa emozionare, raccontarsi e farsi amare, con gioia e orgoglio.