Ponte sullo Stretto, il Mit: ‘Positivo dialogo con Ue su direttive appalti e habitat’
"Gli uffici del Mit, insieme al Mase, sono al lavoro per fornire alla Commissione i dati integrativi richiesti in materia ambientale"
13 Luglio 2026 - 15:24 | Redazione
Dall’incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il ministro Matteo Salvini e i vertici di Stretto di Messina Spa “è emerso che le interlocuzioni tra il governo italiano e l’Unione Europea proseguono positivamente sia per quanto riguarda la direttiva habitat che per la direttiva contratti pubblici relativamente al rispetto del noto limite del 50% del valore del contratto”. Lo rende noto il Mit in una nota.
Il dialogo tra Mit e Unione Europea
Il ministero sottolinea che “è stato esaminato anche l’esito del dialogo avviato da oltre un anno su entrambi i dossier, rispetto ai quali non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di avvio di una procedura di infrazione”.
“È stato ribadito – ha proseguito il ministero -, come gli uffici del Mit, insieme al Mase, siano al lavoro per fornire alla Commissione i dati integrativi richiesti in materia ambientale, tenuto anche conto che il progetto del ponte sullo Stretto di Messina nel 2025 ha completato positivamente la procedura di valutazione d’impatto ambientale (Via)”.
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