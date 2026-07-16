Calciomercato: ricordate il portiere dell’Igea Virtus De Falco? Approda in serie C

La scorsa stagione protagonista per le grandi prestazioni e per quell'episodio costato caro a lui e alla squadra

Per buona parte della stagione si è preso la scena grazie a un rendimento di alto livello, contribuendo in maniera decisiva alla conquista del primo posto in classifica della Nuova Igea Virtus. Il giovane portiere De Falco è poi tornato al centro dell’attenzione per una vicenda ben diversa. Un errore, da sempre ritenuto in buona fede, commesso dalla società, emerso soltanto a distanza di tempo, ha infatti condizionato pesantemente il cammino della formazione siciliana.

L’estremo difensore era stato schierato nelle prime cinque giornate nonostante su di lui pendesse una squalifica. Una situazione che ha portato a una penalizzazione di cinque punti per la Nuova Igea Virtus e a una nuova squalifica di cinque giornate per il portiere.

Da quel momento la squadra è crollata, scivolando dal primo posto fino a restare fuori dalla zona playoff. Le prestazioni offerte da De Falco, però, non sono passate inosservate. Gli osservatori del Catania hanno continuato a seguirlo anche nei momenti più complicati, decidendo infine di assicurarsi le sue prestazioni per la prossima stagione.

Il comunicato

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian De Falco, che ha sottoscritto un contratto quadriennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2030. Nato a Bologna il 21 agosto 2006, il portiere è cresciuto calcisticamente nelle squadre Primavera dell’Imolese, del Bologna e della Reggiana. Nella scorsa stagione, in Serie D, De Falco ha disputato 22 gare con l’Igea Virtus, collezionando 12 “clean sheet“.