La Premier Giapponese: ‘Spero che il Ponte sullo Stretto si realizza al più presto’

“In campo economico, auspico vivamente che il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, al quale partecipano anche imprese giapponesi, diventi un grande progetto simbolo della cooperazione economica tra i nostri Paesi. E mi auguro che questo progetto possa realizzarsi il più presto, facendo leva sul know-how e l’esperienza del Giappone”.