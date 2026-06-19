La Premier Giapponese: ‘Spero che il Ponte sullo Stretto si realizza al più presto’
Sanae Takaichi: "Sia il progetto simbolo della cooperazione economica tra Italia e Giappone"
19 Giugno 2026 - 08:23 | Comunicato stampa
“In campo economico, auspico vivamente che il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, al quale partecipano anche imprese giapponesi, diventi un grande progetto simbolo della cooperazione economica tra i nostri Paesi. E mi auguro che questo progetto possa realizzarsi il più presto, facendo leva sul know-how e l’esperienza del Giappone”.
Così la premier giapponese Sanae Takaichi alle dichiarazioni congiunte con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj.
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