Incendio all’ambulatorio di Rosarno, l’AIISF: ‘Gesto vile, colpito un presidio di assistenza’

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della Sezione AIISF (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) di Reggio Calabria, esprimono la più profonda indignazione e ferma condanna per il gravissimo atto intimidatorio perpetrato ai danni del Dott. Gesualdo Ingegnere, medico di medicina generale a Rosarno, il cui ambulatorio è stato oggetto di un incendio doloso.

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“Siamo profondamente scossi da quanto accaduto al Dott. Ingegnere, un professionista stimato con il quale i nostri associati collaborano quotidianamente nel rispetto della salute pubblica”, dichiara il Presidente della Sezione AIISF di Reggio Calabria, Rocco Lofaro. “Colpire l’ambulatorio di un medico significa colpire un presidio di legalità e assistenza fondamentale per l’intera comunità. Questi gesti vili non devono e non possono trovare spazio in una società civile”.

Gli Informatori Scientifici di Reggio Calabria si stringono attorno al collega Aldo Ingegnere, testimoniando la propria vicinanza umana e professionale. L’Associazione ribadisce l’importanza che la professione medica, in ogni sua forma, possa essere esercitata in condizioni di massima sicurezza e serenità, libera da ogni forma di violenza o condizionamento criminale.

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La presa di posizione della Sezione AIISF di Reggio Calabria

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della Sezione AIISF di Reggio Calabria sottolineano con forza che episodi come l’incendio doloso ai danni dell’ambulatorio di un medico di medicina generale rappresentano un attacco non solo alla persona, ma anche alla funzione sociale e civile che la sanità territoriale svolge quotidianamente. L’Associazione richiama l’attenzione sul valore dei presìdi di assistenza e legalità presenti nei territori e ribadisce la necessità di tutelare chi opera per la salute pubblica, garantendo un contesto libero da intimidazioni e minacce.

Il Presidente Rocco Lofaro