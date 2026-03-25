Referendum, Roschetti (M5S): ‘Il Si a Reggio per dinamiche di masso-mafia’

Inizia con queste dichiarazioni la nota stampa di Giovanna Milena Roschetti, rappresentante del Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria, che prosegue:

“A questo si aggiunge lo svuotamento demografico: ho letto a tal proposito il tema della città in controtendenza. In effetti, spesso siamo in controtendenza. Lo siamo quando i nostri servizi sanitari funzionano men che meno e ci rivolgiamo ai “compari”, agli amici, per ricevere un diritto sotto forma di favore al quale prima o poi toccherà rispondere, lo siamo quando cerchiamo un servizio che non abbiamo e dobbiamo richiedere un escamotage come cortesia, dimostrandoci poi riconoscenti, lo siamo quando componiamo i numeri di telefono che troviamo su Internet, per uffici ai quali non risponde mai nessuno, e invece di pretenderne il funzionamento, rassegnati, ci rechiamo nei vari uffici per una notizia che si potrebbe avere telefonicamente. Ma la controtendenza nel caso del voto referendario è dovuta al fatto che i nostri giovani, sono stati costretti a emigrare, per studio o per lavoro e hanno votato altrove, privando il Sud del loro peso elettorale diretto. Tuttavia, l’alta affluenza nazionale ci lancia un segnale chiaro: c’è voglia di partecipazione”.