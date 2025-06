Il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 dona un defibrillatore alla Maestrelli

Il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ha donato un defibrillatore alla Scuola Calcio Tommaso Maestrelli 1978, una promettente realtà locale che offre a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni un percorso di crescita sportiva e personale, portando alti valori cardine dello sport, come educazione e rispetto reciproco, dentro e fuori dal campo.

La cerimonia di consegna al Presidente della Maestrelli Domenico De Clario, da parte del Presidente del Rotaract Davide Nucera, preceduta da una breve partitella tra i ragazzi della scuola, si è svolta presso il campo sportivo Tommaso Maestrelli 1978, sita in viale Pio XI, dove alcuni soci del club si sono dati appuntamento verso le 10:30 per una mattinata piacevole all’insegna della solidarietà. Ospite d’eccezione il calciatore Daniel Adejo, difensore della Reggina, che da subito si è detto disponibile e con gioia ha sposato la causa.

Un gesto apprezzatissimo e di grande valore che risponde a una necessità concreta di garantire maggiore sicurezza in campo, come ricordato dal presidente del Rotaract Club Sud Parallelo 38 Davide Nucera e dagli altri presenti all’evento. Un gesto prezioso che può fare la differenza, anche in vista di un prossimo campionato, specie se in gioco c’è la vita dei giovanissimi.

Il defibrillatore sarà, quindi, messo a disposizione della squadra, dei dirigenti e di tutti coloro che frequentano il centro sportivo così da poter intervenire tempestivamente in potenziali situazioni di emergenza.

In definitiva, la donazione del defibrillatore rappresenta un investimento non solo sulla salute dei giovani atleti, ma anche sulla cultura della prevenzione in un contesto sportivo, argomento sempre più di cruciale importanza al giorno d’oggi. L’iniziativa del Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 non è solo un atto di solidarietà, ma un esempio di responsabilità sociale, un atto concreto e tangibile che, sicuramente, rappresenterà una risorsa fondamentale per il futuro della Maestrelli.

Ed è la conferma, ancora una volta, di quanto il Rotaract abbia a cuore e investa sulla crescita e sullo sviluppo del territorio, processo che passa anche attraverso l’aiuto e il sostegno di realtà come quella della Scuola Calcio Tommaso Maestrelli 1978. Il cambiamento inizia sempre da piccoli, ma importanti, passi come questo.